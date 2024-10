Schianto sull’A4 fra Dalmine e Capriate: 5 mezzi coinvolti e trenta persone ferite. Dieci chilometri di coda in direzione di Milano (Di martedì 22 ottobre 2024) Brescia, 22 ottobre 2024 – Uno scontro fra un’auto e quattro furgoni ha mandato in tilt questa mattina la circolazione sull’autostrada A4 Milano-Venezia in direzione del capoluogo lombardo nel pieno dell’orario di punta e degli spostamenti diretti ai luoghi di lavoro. trenta le persone che hanno dovuto fare ricorso alle cure prestate da ambulanze e automediche arrivate sul posto a sirene spiegate. Lo Schianto si è verificato intorno alle 7 e 30 di questa mattina nel tratto fra Dalmine e Capriate San Gervasio. Già intorno alle 8 la coda in direzione di Milano superava i nove chilometri (in aumento) nel tratto fra Bergamo e la barriera di Milano Est. Ilgiorno.it - Schianto sull’A4 fra Dalmine e Capriate: 5 mezzi coinvolti e trenta persone ferite. Dieci chilometri di coda in direzione di Milano Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Brescia, 22 ottobre 2024 – Uno scontro fra un’auto e quattro furgoni ha mandato in tilt questa mattina la circolazione sull’autostrada A4-Venezia indel capoluogo lombardo nel pieno dell’orario di punta e degli spostamenti diretti ai luoghi di lavoro.leche hanno dovuto fare ricorso alle cure prestate da ambulanze e automediche arrivate sul posto a sirene spiegate. Losi è verificato intorno alle 7 e 30 di questa mattina nel tratto fraSan Gervasio. Già intorno alle 8 laindisuperava i nove(in aumento) nel tratto fra Bergamo e la barriera diEst.

