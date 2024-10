Sport.quotidiano.net - Robur, brucia la prima sconfitta in casa. C’è da rialzarsi: obiettivo Poggibonsi

(Di martedì 22 ottobre 2024) E’ dall’immagine del Franchi finalmente bellissimo e palpitante che ladovrà ripartire. Da quell’entusiasmo e quella partecipazione che ha accompagnato il derby con il Livorno. Uno spettacolo di altri tempi e di altre categorie: i senesi hanno risposto presente alla chiamata, alla squadra il compito di tenere il fuoco vivo. L’amarezza che la, dopo una serie di risultati utili, sia arrivata contro gli amaranto,. Per l’importanza storica della sfida e per i punti in palio. Ma è anche vero che la grande favorita alla vittoria finale non si è fatta dellaun sol boccone. Non ha dominato in un lungo e in largo, la gara è stata equilibrata. Nel primo tempo ha gestito bene, eppure la chance più ghiotta per sbloccare il risultato è capitata ad Achy.