Prosegue la realizzazione della nuova biblioteca nel cuore di piazza Bologna a Roma

(Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter I lavori per la costruzione di una, nella vivace area di, stanno avanzando con discreto entusiasmo. Questo progetto, che si sviluppa su un ex deposito Atac in fase di riqualificazione, si propone di diventare un importante centro culturale per il quartiere e un punto di riferimento per l’intera comunità . Un investimento significativo per il quartiereCapitale ha stanziato circa 4,6 milioni di euro per la costruzione di questa, un investimento che riflette l’impegno dell’amministrazione verso la cultura e l’istruzione. La presidente del II municipio, Francesca Del Bello, ha recentemente visitato il cantiere attualmente gestito dalla CCC Costruzioni.