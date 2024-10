Lanazione.it - Prato, il Comune ritira il riconoscimento per il "Contratto di Città sul Clima"

(Di martedì 22 ottobre 2024), 22 ottobre 2024 - Oggi, nella sede del Parlamento Europeo a Strasburgo, l’assessore alla Transizione Ecologica Marco Biagioni hato il premio “EU Mission Labelte-Neutral and Smart Cities” che la Commissione Europea ha conferito aldiapprovando, in questo modo, il suo “disul”. Pertanto, il programma di azioni siglato dai 51 partner lo scorso marzo è stato ritenuto in linea con la missione e i soggetti firmatari hanno iniziato a metterlo in atto. La missione principale, checondivide con altre 99europee (di cui 9 italiane), è quella di ridurre dell’83% le emissioni di CO2 entro il 2030.