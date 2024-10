'Pnrr, sostenibilità e ambiente', Ferrara Popolare Europea discute di transizione ecologica (Di martedì 22 ottobre 2024) Nel pomeriggio di sabato 26, alle 16.30, nella Sala conferenze dell'hotel Carlton di piazza Sacrati è previsto un incontro dal titolo 'Pnrr, sostenibilità e ambiente. Tutela del clima ai tempi della transizione ecologica'. Si tratta della prima iniziativa pubblica da parte di Ferrara Popolare Ferraratoday.it - 'Pnrr, sostenibilità e ambiente', Ferrara Popolare Europea discute di transizione ecologica Leggi tutta la notizia su Ferraratoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Nel pomeriggio di sabato 26, alle 16.30, nella Sala conferenze dell'hotel Carlton di piazza Sacrati è previsto un incontro dal titolo '. Tutela del clima ai tempi della'. Si tratta della prima iniziativa pubblica da parte di

