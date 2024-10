Pnrr, occasione sfruttata a metà: “Poche infrastrutture nuove. Fondi destinati a manutenzioni” (Di martedì 22 ottobre 2024) Milano – Trenta chilometri di ferrovia. Il raddoppio della linea Codogno-Cremona-Mantova, tra Piadena e Mantova, è stato aggiudicato per 493,5 milioni di euro: è l’opera pubblica più costosa in Lombardia tra quelle che hanno beneficiato dei Fondi del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) e del Pnc (Piano nazionale per gli investimenti complementari). Ance, l’Associazione nazionale costruttori edili, la colloca al primo posto tra i 50 lavori con gli importi più alti aggiudicati tra il 2021 e il primo semestre di quest’anno. Seguono il potenziamento della Milano-Genova, nelle tratte Milano Rogoredo-Pavia e Milano Rogoredo-Pieve Emanuele (216,5 milioni) e la copertura di oltre 397mila edifici con la rete internet ultraveloce a banda larga (209,9 milioni). Ilgiorno.it - Pnrr, occasione sfruttata a metà: “Poche infrastrutture nuove. Fondi destinati a manutenzioni” Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Milano – Trenta chilometri di ferrovia. Il raddoppio della linea Codogno-Cremona-Mantova, tra Piadena e Mantova, è stato aggiudicato per 493,5 milioni di euro: è l’opera pubblica più costosa in Lombardia tra quelle che hanno beneficiato deidel(Piano nazionale di ripresa e resilienza) e del Pnc (Piano nazionale per gli investimenti complementari). Ance, l’Associazione nazionale costruttori edili, la colloca al primo posto tra i 50 lavori con gli importi più alti aggiudicati tra il 2021 e il primo semestre di quest’anno. Seguono il potenziamento della Milano-Genova, nelle tratte Milano Rogoredo-Pavia e Milano Rogoredo-Pieve Emanuele (216,5 milioni) e la copertura di oltre 397mila edifici con la rete internet ultraveloce a banda larga (209,9 milioni).

