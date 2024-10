Perde il controllo dell'auto e si schianta contro la colonnina del gas (Di martedì 22 ottobre 2024) A Marzolara un'auto con a bordo due persone, per cause in corso di accertamento, è uscita dalla carreggiata in via Battilocchi schiantandosi contro una cabina per la distribuzione del gas provocando un incendio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Calestano e Borgotaro, con i vigili del Parmatoday.it - Perde il controllo dell'auto e si schianta contro la colonnina del gas Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) A Marzolara un'con a bordo due persone, per cause in corso di accertamento, è uscita dalla carreggiata in via Battilocchindosiuna cabina per la distribuzione del gas provocando un incendio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Calestano e Borgotaro, con i vigili del

Tragico incidente a Bologna : giovane pasticcere perde la vita in uno scontro stradale - La dinamica dell’incidente L’incidente è avvenuto in un’area residenziale di Bologna, dove il traffico, sebbene moderato, può presentare delle insidie dovute a incroci e manovre di svolta. Quando i soccorsi sono giunti sul posto, il personale del 118 non ha potuto far altro che constatare il decesso del giovane pasticcere. (Gaeta.it)

Verona : Zanetti analizza la sconfitta contro il Monza e invita a non perdere fiducia - La squadra del Monza ha saputo approfittare delle disattenzioni difensive del Verona; la chiusura avversaria è risultata efficace, ma è l’incapacità di gestire gli errori a fare la differenza. Tra i punti centrali del suo discorso è emerso il ruolo determinante del portiere avversario, il quale è stato ritenuto il migliore in campo. (Gaeta.it)

Viale Europa - perde il controllo della moto e finisce sull'asfalto : due feriti - Incidente in viale Europa, nel primo pomeriggio. Poco dopo le 15, per cause ancora in corso d'accertamento, il conducente di una moto ha perso il controllo del mezzo finendo rovinosamente sull'asfalto. Sul sedile posteriore della due ruote c'era anche un passeggero. Entrambi hanno riportato... (Parmatoday.it)