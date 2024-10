Passi indietro Juventus lo Stoccarda vince con merito E il gol per Motta comincia a essere un problema

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Notte negativa, molto negativa, per lae Thiagoscopre anche la sconfitta nella sua avventura fin qui soddisfacente sulla panchina bianconera. Una brutta partita della Vecchia Signora, nella quale emergono tutti insieme i problemi che fin qui stanno caratterizzando la gestione del giovane mister classe 1982: qualche difficoltà di troppo nell’arrivare al gol, la capacità di mantenere lo stesso livello come gioco e mentalità per tutti e novanta i minuti. Loè più squadra, gioca con personalità econ enorme: lo fa soltanto nel recupero con El Bilal Touré, l’ex Atalanta, questo però esclusivamente perché Perin è in serata di grazia e si merita il rinnovo anche con un rigore parato in extremis. Purtroppo per i piemontesi, non è bastato e una prestazione assai deludente è stata punita nel finale.