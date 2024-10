Nuovo bomber alla Juve: annuncio ‘ufficiale’ per gennaio (Di martedì 22 ottobre 2024) Nuovo bomber per la Juve, è arrivato l’annuncio ‘ufficiale’ in vista del calciomercato invernale e della prossima sessione di gennaio Un Nuovo bomber per la Juve in casa di separazione con Dusan Vlahovic. Il calciomercato del club bianconero ruota attorno alla situazione contrattuale del serbo, ancora in scadenza a giugno 2026. Dalla prossima estate, il centravanti entrerà nel suo ultimo anno di contratto. Giuntoli già al lavoro anche in vista delle prossime sessioni di calciomercato: l’annuncio sul bomber (Foto LaPresse) – Calciomercato.itNonostante la volontà di arrivare ad un’intesa, non c’è ancora l’accordo economico fra le parti a causa dell’elevato ingaggio percepito attualmente dal classe 2000. Nel frattempo, si parla già di eventuali sostituti: tra i sogni di mercato, già accostati in vista della prossima estate, c’è anche Gyokeres dello Sporting. Calciomercato.it - Nuovo bomber alla Juve: annuncio ‘ufficiale’ per gennaio Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di martedì 22 ottobre 2024)per la, è arrivato l’in vista del calciomercato invernale e della prossima sessione diUnper lain casa di separazione con Dusan Vlahovic. Il calciomercato del club bianconero ruota attornosituazione contrattuale del serbo, ancora in scadenza a giugno 2026. Dprossima estate, il centravanti entrerà nel suo ultimo anno di contratto. Giuntoli già al lavoro anche in vista delle prossime sessioni di calciomercato: l’sul(Foto LaPresse) – Calciomercato.itNonostante la volontà di arrivare ad un’intesa, non c’è ancora l’accordo economico fra le parti a causa dell’elevato ingaggio percepito attualmente dal classe 2000. Nel frattempo, si parla già di eventuali sostituti: tra i sogni di mercato, già accostati in vista della prossima estate, c’è anche Gyokeres dello Sporting.

Scelto il nuovo bomber : gode anche la Juventus - Messosi in luce nella scorsa stagione con 28 gol in tutte le competizioni, l’attaccante togolese di proprietà del Cercle Brugge sta calamitando l’attenzione di diversi club in giro per l’Europa. La sensazione diffusa, infatti, è che nella sessione estiva di calciomercato la cessione del gioiello cresciuto nelle giovanili del Psg possa diventare per certi aspetti inevitabile. (Calciomercato.it)

Juventus - bomber a gennaio : cifre e formula annunciate in diretta - Il francese, in forza al Rennes, avrebbe il profilo giusto per la Juventus attuale, dal punto di vista tecnico ed economico. Kalimuendo in totale costa intorno ai 20 milioni di euro, si può anche pensare di andare dal Rennes con circa 4 milioni per il prestito oneroso e stabilire il successivo riscatto”. (Calciomercato.it)

Bomber da 141 gol : Juventus pronta a chiudere a gennaio - Autore di 141 gol in carriera, compresi i 3 in Nazionale, oggi Budimir è uno dei migliori bomber del panorama calcistico internazionale, tuttavia la notizia circa un interesse della Juve per gennaio (addirittura “è pronta a comprarlo”, scrive il sito ispanico) nei suoi confronti appare decisamente poco credibile. (Calciomercato.it)