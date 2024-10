Nuova ondata di maltempo in Romagna, scatta l'allerta meteo: "Possibili frane e fenomeni di ruscellamento" (Di martedì 22 ottobre 2024) Una Nuova ondata di maltempo colpirà la Romagna nelle prossime ore. Dalla mezzanotte di oggi martedì 22 ottobre, alla mezzanotte di domani, mercoledì 23, sarà attiva nel territorio del comune di Ravenna l’allerta meteo numero 146 della Protezione civile regionale, gialla per criticità idraulica Ravennatoday.it - Nuova ondata di maltempo in Romagna, scatta l'allerta meteo: "Possibili frane e fenomeni di ruscellamento" Leggi tutta la notizia su Ravennatoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Unadicolpirà lanelle prossime ore. Dalla mezzanotte di oggi martedì 22 ottobre, alla mezzanotte di domani, mercoledì 23, sarà attiva nel territorio del comune di Ravenna l’numero 146 della Protezione civile regionale, gialla per criticità idraulica

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Una nuova ondata di maltempo colpirà la Romagna nelle prossime ore - diramata l'allerta meteo - Una nuova ondata di maltempo colpirà la Romagna nelle prossime ore. La protezione civile ha diramato la 146esima allerta meteo dall'inizio dell'anno, "gialla" per criticità idrogeologica e temporali. Per la giornata di mercoledì "si prevedono precipitazioni diffuse, localmente anche a carattere... (Riminitoday.it)

Una nuova ondata di maltempo colpirà la Romagna - scatta l'allerta gialla : "Possibili frane e fenomeni di ruscellamento" - Per la giornata di mercoledì "si prevedono precipitazioni diffuse, localmente anche a. . . Una nuova ondata di maltempo colpirà la Romagna nelle prossime ore. La Protezione Civile dell'Emilia ha diramato la 146esima allerta meteo dall'inizio dell'anno, "gialla" per criticità idrogeologica e temporali. (Forlitoday.it)

Caldo anomalo - nuova ondata di piogge - rischio pesante maltempo nel weekend. Blitz gelido per Ognissanti? - Dal pomeriggio i fenomeni si sposteranno ancora un po’ verso nord, con qualche rovescio atteso purtroppo nuovamente in Emilia Romagna, dalla Toscana fino al Cilento e verso la Sardegna orientale dove nella notte potrebbe essere intenso. Intanto, mancano poco più di due mesi a Natale e di freddo non se ne vede l’ombra. (Quotidiano.net)