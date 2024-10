Liberoquotidiano.it - Natuna a Milano per cultura e sostenibilità nell'ambiente costruito: un successo di dialogo e innovazione

(Di martedì 22 ottobre 2024) Si è svolto ieri 21 ottobreo scenario post-industriale del Mudec - Museo delle Culture di- un incontro partecipato da un pubblico specializzato dal titolo “”. Il saluto del Ministro dell'On. Gilberto Pichetto Fratin ha aperto il confronto di esperti, istituzioni e leader del settore per esplorare pratiche operative di sviluppo sostenibile applicate alla filiera dell'edilizia e - più in generale - dell', al fine di promuovere una transizione giusta, praticabile e proficua per le persone e per il Paese.