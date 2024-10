Gaeta.it - Naar Bespoke Travel sigla un accordo esclusivo per le Maldive con Atmosphere Kanifushi

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) La compagnia turisticaha ufficializzato unin esclusiva per rappresentare in Italia il resort cinque stelles. Questa mossa segna un'importante strategia di espansione nel settore del turismo mare da parte dell'operatore milanese, attivamente coinvolto nella creazione di viaggi su misura per una clientela sempre più diversificata. L'importanza dell'nel mercato italiano Il recentetras è stato annunciato dopo la fiera di Rimini, dove le anteprime sui nuovi prodotti turistici erano già circolate tra gli addetti ai lavori. Secondo Silvia Collepardi, vice president sales & marketing di Colours of Oblu eHotels & Resorts, questa collaborazione rappresenta un passo significativo per aumentare la visibilità del marchio in Italia.