Morte Liam Payne, licenziati due dipendenti dell’hotel: “Gli fornivano la droga nella scatola del sapone” (Di martedì 22 ottobre 2024) Morte Liam Payne, licenziati due dipendenti dell’hotel Due dipendenti dell’hotel dove Liam Payne è morto, precipitando dal balcone del terzo piano, sono stati licenziati con l’accusa di aver fornito droghe pesanti all’ex cantante degli One Direction pochi giorni prima il suo decesso. Un amico intimo dell’interprete ha rivelato al Mail on Sunday: “C’erano due uomini nell’hotel che davano a Liam della droga. Mandavano i taxi a ritirare i pacchi per lui”. “Hanno iniziato a vendere droga a Liam quando lui aveva fatto il check-in, verso le 23. Hanno affermato di non sapere quali droghe stesse comprando né quanto avesse speso” hanno affermato alcune fonti al giornale. Gli stupefacenti sarebbero stati poi nascosti in una scatola di sapone ritrovata dagli investigatori durante la perquisizione della camera d’hotel. Tpi.it - Morte Liam Payne, licenziati due dipendenti dell’hotel: “Gli fornivano la droga nella scatola del sapone” Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di martedì 22 ottobre 2024)dueDuedoveè morto, precipitando dal balcone del terzo piano, sono staticon l’accusa di aver fornito droghe pesanti all’ex cantante degli One Direction pochi giorni prima il suo decesso. Un amico intimo dell’interprete ha rivelato al Mail on Sunday: “C’erano due uomini nell’hotel che davano adella. Mandavano i taxi a ritirare i pacchi per lui”. “Hanno iniziato a venderequando lui aveva fatto il check-in, verso le 23. Hanno affermato di non sapere quali droghe stesse comprando né quanto avesse speso” hanno affermato alcune fonti al giornale. Gli stupefacenti sarebbero stati poi nascosti in unadiritrovata dagli investigatori durante la perquisizione della camera d’hotel.

