Maxi rissa fra 15 persone armate di coltelli, spranghe, mazze e machete (Di martedì 22 ottobre 2024) È di sei feriti, di cui due in gravi condizioni e ricoverati in pericolo di vita, il bilancio di una rissa tra una quindicina di persone armate di coltelli, spranghe, mazze da baseball e machete avvenuta lo scorso 30 settembre a Bolzano lungo i prati del Talvera. I fatti vengono ricostruiti oggi Trentotoday.it - Maxi rissa fra 15 persone armate di coltelli, spranghe, mazze e machete Leggi tutta la notizia su Trentotoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) È di sei feriti, di cui due in gravi condizioni e ricoverati in pericolo di vita, il bilancio di unatra una quindicina didida baseball eavvenuta lo scorso 30 settembre a Bolzano lungo i prati del Talvera. I fatti vengono ricostruiti oggi

Milano - mega rissa in centro : otto poliziotti feriti e sei persone arrestate - Secondo quanto ricostruito finora, si sarebbe trattato di una lite tra due gruppi di persone, che però è poi degenerata in assurde violenze contro i poliziotti. Otto feriti invece tra le forze dell’ordine, di cui sette poliziotti e un agente della polizia locale che, libero dal servizio, era intervenuto in aiuto dei colleghi. (Thesocialpost.it)

Milano - lite degenera e scoppia una maxi-rissa : 8 poliziotti feriti - 6 persone arrestate - In manette sono finite 6 persone, tutte italiane e con un’età compresa tra i 27 e i 40 anni, residenti nel milanese e nel lodigiano. Inevitabilmente sono stati chiamati i rinforzi e sul posto sono arrivate ben 10 pattuglie. I poliziotti feriti sono stati trasportati in ospedale con prognosi che vanno da 5 a 12 giorni. (Dayitalianews.com)

Maxi-rissa in pieno centro a Milano : otto poliziotti feriti - sei persone arrestate - Al loro arrivo, gli agenti hanno trovato otto uomini intenti ad aggredire due giovani, che sono stati messi in salvo all’interno di un bar. Una notte di violenza nel cuore di Milano, in via Fiori Chiari, nella zona di Brera, E’ accaduto, riportata MilanoToday, tra venerdì 18 e sabato 19 ottobre intorno all’1,30, quando una volante della polizia è arrivata sul posto a seguito di una segnalazione ... (Ilfattoquotidiano.it)