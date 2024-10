Manifestazione a Cesena: "Non si può restare indifferenti, scendiamo in piazza per la pace in Palestina" (Di martedì 22 ottobre 2024) "La situazione in Palestina continua a destare preoccupazione e non può lasciare indifferente chi crede nei valori della pace, della giustizia e dei diritti umani. Per questo, domenica 27 ottobre alle ore 18, in piazza del Popolo a Cesena, si terrà un presidio democratico per la pace in Palestina Cesenatoday.it - Manifestazione a Cesena: "Non si può restare indifferenti, scendiamo in piazza per la pace in Palestina" Leggi tutta la notizia su Cesenatoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) "La situazione incontinua a destare preoccupazione e non può lasciare indifferente chi crede nei valori della, della giustizia e dei diritti umani. Per questo, domenica 27 ottobre alle ore 18, indel Popolo a, si terrà un presidio democratico per lain

Gli eventi di Natale e Capodanno : dopo tre anni torna la festa in piazza del popolo a Cesena - L’ultima volta venne organizzata dal Comune di Cesena il 31 dicembre 2021 in piazza del Popolo con l’orchestra Mirko Casa dei PoPular Folk Orchestra e Roy Paci & Aretuska, ma un aggravamento della situazione pandemica costrinse a dirottare le band alla Rocca Malatestiana con l’ingresso tuttavia vietato al pubblico, sicché chi volle potè seguire il concerto solo in tv. (Ilrestodelcarlino.it)

Si incendia un camion vicino ad un’ azienda in piazzale Sraffa : paura a Cesena - . Sul posto sono intervenute anche le pattuglie della polizia di Stato che, congiuntamente ai tecnici, stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. Il mezzo, quando è divampato il rogo, si trovava nei pressi di un’azienda, in piazzale Piero Sraffa. I soccorritori hanno infatti utilizzato due mandate di schiuma, risolvendo in breve tempo la situazione di emergenza. (Ilrestodelcarlino.it)

Trapianto di midollo osseo - a Cesena torna “Match it now" : arriva una clinica mobile in piazza del Popolo - Fino al 12 ottobre prosegue l’impegno di 180 città italiane a sostegno di Admo, del Centro Nazionale Trapianti, Centro Nazionale Sangue, Registro Italiano Donatori di Midollo Osseo (Ibdmr), Adoces e Adisco, e a “Match it now!”, campagna dedicata all’informazione sul tema della donazione del... (Cesenatoday.it)