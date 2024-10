Maltempo, anche la Misericordia di Arezzo in azione nel Bolognese (Di martedì 22 ottobre 2024) Prosegue il lavoro dei volontari delle Misericordie toscane nel Bolognese, per fronteggiare gli allagamenti causati dal Maltempo, mentre stanno andando a conclusione le attività di ripristino nei territori della nostra regione colpiti nei giorni scorsi.Da domenica sono un’ottantina i Arezzonotizie.it - Maltempo, anche la Misericordia di Arezzo in azione nel Bolognese Leggi tutta la notizia su Arezzonotizie.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Prosegue il lavoro dei volontari delle Misericordie toscane nel, per fronteggiare gli allagamenti causati dal, mentre stanno andando a conclusione le attività di ripristino nei territori della nostra regione colpiti nei giorni scorsi.Da domenica sono un’ottantina i

Maltempo nel Bolognese - bimbo di 3 mesi salvato con l’elicottero : il video del piccolo che stringe il suo salvatore - Il piccolo, insieme alla sua famiglia, era rimasto isolato a causa del maltempo che ha colpito la zona nelle ultime ore, rendendo impraticabile la strada. Il #maltempo aveva isolato la loro abitazione a Monterenzio, in provincia di #Bologna [#20ottobre 17:30] pic. A Pianoro, il Soccorso alpino ha raggiunto un uomo di 92 anni con problemi cardiaci, dopo che un’ondata aveva sfondato la porta della ... (Thesocialpost.it)

Maltempo : nel Bolognese bimbo di 4 mesi evacuato in elicottero - Una famiglia con un bambino di quattro mesi è stata evacuata con l'elicottero visto che la strada era interrotta. In zona Monterenzio gli operatori hanno risposto ad una richiesta di soccorso di persone isolate dalle frane, in via Orné, località Pizzano. . L'anziano è stato portato all'ospedale Sant'Orsola, per un controllo. (Quotidiano.net)

Maltempo Emilia Romagna - le immagini aeree mostrano le alluvioni nel bolognese e nel reggiano - Emilia Romagna sott’acqua. Gli elicotteri dei vigili del fuoco mostrano i terreni alluvionati nei comuni di Budrio e Castenaso nel bolognese e Cadelbosco di Sopra, in provincia di Reggio Emilia. Le autorità stanno invitando i cittadini a non uscire di casa. (Lapresse.it)