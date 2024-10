Lgbt, Bonaccorsi (Roma Mun.I): “Giovani salvati grazie a Refuge co-housing lgbt” (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – “In Italia siamo ancora molto indietro per l’accoglienza delle vittime di omobitransfobia, che molto spesso sono vittime di L'articolo lgbt, Bonaccorsi (Roma Mun.I): “Giovani salvati grazie a Refuge co-housing lgbt” proviene da Quotidiano Rosso di Sera. Rossodisera.eu - Lgbt, Bonaccorsi (Roma Mun.I): “Giovani salvati grazie a Refuge co-housing lgbt” Leggi tutta la notizia su Rossodisera.eu (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – “In Italia siamo ancora molto indietro per l’accoglienza delle vittime di omobitransfobia, che molto spesso sono vittime di L'articoloMun.I): “co-” proviene da Quotidiano Rosso di Sera.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lgbt - Bonaccorsi (Roma Mun.I) : “Giovani salvati grazie a Refuge co-housing lgbt” - (Adnkronos) – “In Italia siamo ancora molto indietro per l’accoglienza delle vittime di omobitransfobia, che molto spesso sono vittime di violenza familiare e non hanno un posto sicuro dove stare, per questo come Municipio 1 di Roma, abbiamo deciso di dedicare questa casa sequestrata alla mafia per supportare la comunità LGBT+”. (Periodicodaily.com)