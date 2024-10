Ilrestodelcarlino.it - L’epicentro dei disastri: "Colpa dell’Adriatico che ha raggiunto addirittura i 31 gradi"

(Di martedì 22 ottobre 2024) di Filippo Donati La Romagna è veramenteeuropeo dei cataclismi dovuti al cambiamento climatico? Fra i tanti che tentano di dare una risposta a quello che è ormai il sentire comune di molti italiani, dopo la quarta alluvione abbattutasi sul territorio regionale, è Pierluigi Randi, meteorologo per Emilia Romagna Meteo. Professor Randi, c’è qualcosa di vero in questa percezione? L’Emilia Romagna èdella crisi climatica? "I quattro fenomeni cui abbiamo assistito nell’ultimo anno e mezzo sono un qualcosa di inedito per le rilevazioni che la scienza possiede. Lo dicono i numeri: 400 millimetri di pioggia sommando i due eventi 2023, poi un altro evento da 300 millimetri a settembre e infine l’alluvione di Bologna di due giorni fa, con nuovi picchi poco sotto i 200 millimetri di pioggia.