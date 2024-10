Sport.quotidiano.net - L’analisi. ‘Lenz’ al top in difesa, ma ha segnato solo 6 gol. Davanti potrebbe affidarsi a un ex: Babbi

(Di martedì 22 ottobre 2024) Un avversario da prendere con le molle. A frapporsi tra la squadra di mister Alessandro Miramari e le relative mire d‘alta classifica, è lo ‘scorbutico’ Lentigione che, dopo il recente blitz sul campo del San Marino (1-3), si presenta con 10 punti, in sesta posizione. La squadra emiliana, particolare da non sottovalutare, è una delle due squadre del girone D ancora imbattute. L’altra, ovviamente, è la capolista Tau Altopascio capace di incamerare 18 punti in sei partite. Pertanto sono 3 i punti di vantaggio dei biancorossi di casa sugli emiliani. Con sole tre reti subite il Lentigione vanta anche la migliordel campionato: un’ottima tenuta difensiva condivisa coi galletti insieme a Pistoiese e Piacenza. Al contrario il reparto avanzato dei gialloblù ha finora denunciato una certa difficoltà a trovare la rete avversaria con le sole 6 reti segnate.