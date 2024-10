Inter-news.it - Inzaghi: «Young Boys insidioso. Valutazioni in corso su recupero!»

(Di martedì 22 ottobre 2024) Simoneè pronto a guidare i suoi uomini in un’altra spedizione in Champions League. L’allenatore nerazzurro fa il punto alla vigilia di-Inter. L’AVVERSARIO – Prima di parlare in conferenza stampa, anche Simone, come Aurel Bisseck, risponde alle domande dei giornalisti di Sky Sport 24. Il mister nerazzurro, alla vigilia di-Inter, dichiara: «Come si prepara questa partita? È una sfida di Champions League, quindi chiaramente è una partita non semplice da affrontare. Affrontiamo una squadra che in campionato non è partita benissimo, ha cambiato allenatore, è tornato quello dello sanno. Nell’ultima partita loha fatto un’ottima gara contro il Lucerna, che era tra le prime in classifica, e ha vinto. Quindi per l’Inter ci saranno delle difficoltà e dovremo essere molto bravi ad affrontarle nel modo giusto».