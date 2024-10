Gaeta.it - Inter e Milan: il nuovo stadio a San Siro si fa sempre più concreto

(Di martedì 22 ottobre 2024) I club calcisticistanno per intraprendere un importante passo verso la costruzione di unnell'area di San. Questa iniziativa, attesa da tempo, ha preso forma in seguito a un recente incontro tra i rappresentanti dei club e le autorità locali. Con l'obiettivo di presentare una manifestazione diesse per il progetto, la costruzione delimpianto sportivo è destinata a trasformare non solo l'impianto principale, ma anche le aree circostanti, con piani di rifunzionalizzazione per loGiuseppe Meazza. I nuovi sviluppi del progettoDurante un incontro svoltosi nel comune dio, il sindaco Giuseppe Sala ha discusso con il management didelle possibilità e dei dettagli per l'avvio della costruzione del