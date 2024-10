Ilfattoquotidiano.it - Il corto muso spopola, ma non c’è più Allegri e nessuno fiata. Dybala terzino? Juric da 5, altri allenatori fanno peggio | Clic e flop, la rubrica

(Di martedì 22 ottobre 2024) Le pagelle dell’ottava giornata di Serie A 2024/25: tutte le “big” hanno vinto con il caro vecchio 1 a 0. La doppietta di Pinamonti ha salvato Gilardino e messo a nudo i limiti del Bologna di Italiano. Lunedì sera il Monza di Nesta ha rialzato la testa.CONTE 7,5Il motto storico della Juventus è “vincere è l’unica cosa che conta” e Conte, sorry per il gioco di parole, lo conosce bene. L’1-0 tutto sofferenza di Empoli permette al Napoli di continuare la corsa solitaria, ma Antonioooo, come cantavano i tifosi del Chelsea, non fa lo schizzinoso: “I campionati si vincono anche così”. Lui, dopo i trionfi con Madama, Chelsea e Inter, è uno specialista. Sette e mezzo all’onestà intellettuale. RETEGUI 7 Presenza ormai fissa tra i. Meritata: giocatore in ascesa, con una grandissima voglia di imparare e di migliorarsi.