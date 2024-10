Il Consiglio d'Europa accusa l'Italia: "Polizia razzista". Meloni: "Le forze dell'ordine meritano r (Di martedì 22 ottobre 2024) L'accusa nell'ultimo rapporto pubblicato dall'Ecri: la profilazione razziale da parte dei corpi di pubblica sicurezza Italiani. Nel mirino anche la politica. Meloni: "forze dell'ordine meritano rispetto" Ilgiornale.it - Il Consiglio d'Europa accusa l'Italia: "Polizia razzista". Meloni: "Le forze dell'ordine meritano r Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di martedì 22 ottobre 2024) L'nell'ultimo rapporto pubblicato dall'Ecri: la profilazione razziale da parte dei corpi di pubblica sicurezzani. Nel mirino anche la politica.: "rispetto"

Il Consiglio d'Europa : "Razzismo dalla polizia in Italia". La Meloni sbotta : "Le forze dell'ordine meritano rispetto e non ingiurie" - . In Italia le forze dell’ordine fanno profilazione razziale durante le attività di controllo, sorveglianza e indagine, soprattutto nei confronti della comunità rom e delle persone di origine africana. Strasburgo evidenzia che «le autorità . Lo denuncia l'Ecri, l’organo anti-razzismo e intolleranza del Consiglio d’Europa, nel suo ultimo rapporto dedicato all’Italia, aggiornato ad aprile 2024. (Gazzettadelsud.it)

