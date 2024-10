Guido Vianello: “Entro un anno la chance per il Mondiale. Con Dubois me la gioco, in America c’è meritocrazia” (Di martedì 22 ottobre 2024) Guido Vianello è soprannominato ‘Il Gladiatore’. Da ormai sei anni ha scelto l’America per coltivare il grande sogno di diventare campione del mondo dei pesi massimi. Lo ha fatto con umiltà, partendo da zero e sobbarcandosi tanta dura gavetta. Non tutto è stato semplice, non sono mancati i passi falsi inattesi, ma il pugile romano ha saputo incassare i colpi inferti dalla vita, ripartendo sempre più forte di prima. A 30 anni, Vianello è oggi una delle grandi speranze per rilanciare la boxe in Italia. Nella stagione in corso ha rubato l’occhio con dei miglioramenti evidenti dal punto di vista tecnico e fisico. Se la sconfitta contro Efe Ajagba aveva lasciato più di qualche dubbio tra gli addetti ai lavori, il nitido successo contro il russo Arlslanbek Makhmudov ne ha rilanciato a dismisura le quotazioni. Oasport.it - Guido Vianello: “Entro un anno la chance per il Mondiale. Con Dubois me la gioco, in America c’è meritocrazia” Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 22 ottobre 2024)è soprminato ‘Il Gladiatore’. Da ormai sei anni ha scelto l’per coltivare il grande sogno di diventare campione del mondo dei pesi massimi. Lo ha fatto con umiltà, partendo da zero e sobbarcandosi tanta dura gavetta. Non tutto è stato semplice, non sono mancati i passi falsi inattesi, ma il pugile romano ha saputo incassare i colpi inferti dalla vita, ripartendo sempre più forte di prima. A 30 anni,è oggi una delle grandi speranze per rilanciare la boxe in Italia. Nella stagione in corso ha rubato l’occhio con dei miglioramenti evidenti dal punto di vista tecnico e fisico. Se la sconfitta contro Efe Ajagba aveva lasciato più di qualche dubbio tra gli addetti ai lavori, il nitido successo contro il russo Arlslanbek Makhmudov ne ha rilanciato a dismisura le quotazioni.

Highlights Guido Vianello-Arslanbek Makhmudov : vittoria per ko tecnico nei pesi massimi (VIDEO) - Il pugile romano vince per ko tecnico prima dell’ottavo round grazie ad una prestazione sensazionale. Il russo-canadese 35enne di fatto non vince neanche una ripresa: e i numeri riflettono quanto visto sul ring: sono 24 i colpi a bersaglio di Makhmudov contro i 108 di Vianello. Dopo essersi salvato dal ko nel settimo round, il russo vede la fine del combattimento prima del limite all’angolo, dove ... (Sportface.it)

Boxe - Guido Vianello straripante in Canada : battuto Arslanbek Makhmudov per KO tecnico - . Il “gladiatore” romano si è dimostrato fin da subito rapido con i suoi dentro/fuori, i ganci e i montanti letali e degli uno/due da applausi, anticipando sempre i pesanti colpi del 35enne russo-canadese, che in carriera aveva battuto prima del limite diciotto dei suoi venti avversari. È un Guido Vianello super quello che nella notte italiana ha battuto Arslanbek Makhmudov per KO tecnico ... (Sportface.it)

Boxe - Guido Vianello dominante : batte per tko Arslanbek Makhmudov e scala la classifica dei massimi - È presto, prestissimo, per sognare una sfida contro Usyk, Joshua o Fury, ma l’Italia ha scoperto di avere un talento che può far sognare e che può scalare ulteriormente la classifica di giganti. E i numeri riflettono quanto visto sul ring: sono 24 i colpi a bersaglio di Makhmudov contro i 108 di Vianello. (Sportface.it)