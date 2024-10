Furto notturno da 20mila euro in un Bar Tabacchi pontino | le indagini dei carabinieri

Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com

(Di martedì 22 ottobre 2024) Colpoai Danni di un Bar/di Terracina Nella notte del 21 ottobre, ignoti hanno compiuto unpresso un bar/di Terracina. I ladri, dopo aver forzato la serratura della porta d’ingresso, sono riusciti a introdursi all’interno del locale, sottraendo una notevole quantità die biglietti della lotteria istantanea, per un valore complessivo stimato intorno ai 20.000. Sopralluogo edeiA seguito dell’accaduto, idel Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Terracina sono immediatamente intervenuti per eseguire un sopralluogo sul luogo del. L’intervento ha avuto lo scopo di raccogliere elementi utili per l’identificazione degli autori del reato e per supportare la prosecuzione delle, che sono attualmente in corso a cura del comando Arma di Terracina.