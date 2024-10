Anticipazionitv.it - Festival di Sanremo 2025, svelati i nomi dei primi tre artisti in gara voluti da Carlo Conti: ecco chi sono

Leggi tutta la notizia su Anticipazionitv.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Tra meno di due mesi si scopriranno gliche parteciperanno a. L’annuncio arriverà in occasione del TG1 a dicembre e sarà proprioa stilare iin prima persona. Tuttavia qualche nome circola con parecchia insistenza nei corridoi di Viale Mazzini, a tal punto che tre sembrerebbero ormai certi. Gli esperti, non a caso, fanno sapere che le trattative sarebbero già andate in porto e i loro brani già selezionati per partecipare. Di chi stiamo parlando? Di Achille Lauro, Tommaso Paradiso e la reunion degli 883.di: arriva la reunion degli 883 In queste settimane non si fa altro che parlare degli 883 in quanto sta andando in onda su Sky la serie sulla nascita del gruppo. Il progetto sta suscitando molto interesse e richiama la nostalgia di quei bellissimi anni.