Europarlamentare M5s indossa in Aula la maglietta che ricorda i 40mila morti a Gaza | Da Parlamento Ue ipocrisia e doppi standard

"Ancora una volta la maggioranza del Parlamento europeo decide mostrare al mondo la sua ipocrisia e i suoi doppi standard e impedisce di far votare una risoluzione che dica anche una sola parola contro Netanyahu. Prendendo di mira le basi Unifil, Israele prende di mira l'Onu, il diritto internazionale, i soldati italiani ed europei impegnati in questa missione di pace". Lo ha detto in plenaria Danilo Della Valle, Europarlamentare del Movimento 5 Stelle, che ha indossato durante il suo intervento una maglietta con il QRcode che rimanda al sito di Visualizing Palestine che contiene, in loro ricordo, i nomi di tutti i civili uccisi a Gaza dall'esercito israeliano. "L'obiettivo di Israele è chiaro: vuole carta bianca in Medio Oriente e vuole eliminare ogni possibile testimone dei suoi crimini di guerra.

