Erdogan a Meloni bene sostegno alla famiglia contro Lgbt

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan "ha ringraziato la premier italiana (Giorgia) Meloni per il suo approccio a sostegno del concetto di famiglia, che dà priorità ai valori della famiglia contro i sostenitori degli Lgbt". Lo riferisce la presidenza della Repubblica di Ankara, citando una telefonata tra Erdogan e Meloni.

