Elisa Molinarolo: “Chi mi offende per il fisico, da sempre la passa liscia. Ho denunciato perché soffro” (Di martedì 22 ottobre 2024) Elisa Molinarolo era la grande ospite dell’ultima puntata di Sprint2u, condotta da Ferdinando Savarese in onda sul canale Youtube di OA Sport. L’astista azzurra nel 2024 ha stabilito il nuovo record italiano indoor saltando 4,66m. Nella stagione outdoor ha invece centrato il sesto posto nella sua prima finale europea e alle Olimpiadi di Parigi è stata la prima italiana (insieme a Roberta Bruni) a qualificarsi per una finale ai Giochi, dove poi ha conquistato il sesto posto con 4,70m, migliorando il suo record personale. Purtroppo, però, Elisa Molinarolo ha subito un attacco personale a livello di social con un utente che l’ha presa in giro a livello fisico. La denuncia come sta procedendo? “Non ho grandi aggiornamenti da fare. Il giudice ha fatto richiesta di archiviazione. Pensavo fosse tutto concluso, ma non lo è a quanto pare. Chi mi difende potrebbe proseguire se sarà il caso. Oasport.it - Elisa Molinarolo: “Chi mi offende per il fisico, da sempre la passa liscia. Ho denunciato perché soffro” Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 22 ottobre 2024)era la grande ospite dell’ultima puntata di Sprint2u, condotta da Ferdinando Savarese in onda sul canale Youtube di OA Sport. L’astista azzurra nel 2024 ha stabilito il nuovo record italiano indoor saltando 4,66m. Nella stagione outdoor ha invece centrato il sesto posto nella sua prima finale europea e alle Olimpiadi di Parigi è stata la prima italiana (insieme a Roberta Bruni) a qualificarsi per una finale ai Giochi, dove poi ha conquistato il sesto posto con 4,70m, migliorando il suo record personale. Purtroppo, però,ha subito un attacco personale a livello di social con un utente che l’ha presa in giro a livello. La denuncia come sta procedendo? “Non ho grandi aggiornamenti da fare. Il giudice ha fatto richiesta di archiviazione. Pensavo fosse tutto concluso, ma non lo è a quanto pare. Chi mi difende potrebbe proseguire se sarà il caso.

