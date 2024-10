Ilgiorno.it - “Dobbiamo far vivere l’Adda di più”. E si pensa al ritorno del Palio sul fiume

(Di martedì 22 ottobre 2024) Lodi – Ilcome una risorsa di idee e possibilità, un luogo per rilassarsi, socializzare e magari organizzare grandi eventi. Così si può riassumere il primo incontro per l’avvio del progetto “Addanostra“, promosso sabato mattina nella scuola media Ponte. L’obiettivo è creare un laboratorio di idee per far tornareal centro della vita cittadina, un cantiere aperto cui partecipano Comune, associazioni, enti e singoli cittadini. “La convivenza della città conè complessa – ha detto in apertura la vicesindaca Laura Tagliaferri –. L’amministrazione stando a molte novità per la vita sul, dalla greenway al restauro del Belgiardino fino alla nuova Ferrabini. Incontri come questo servono a capire cosa fare ancora”. Si sono poi seguite numerose discussioni, tra il pubblico e relatori.