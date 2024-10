Cina: Long March-6 decolla da Centro di lancio satellitare di Taiyuan (Di martedì 22 ottobre 2024) Taiyuan, 22 ott – (Xinhua) – Un razzo vettore Long March-6, che trasporta il Tianping-3, decolla dal Centro di lancio satellitare di Taiyuan, nella provincia settentrionale cinese dello Shanxi, oggi 22 ottobre 2024. Il satellite e’ stato lanciato alle 8:10 (ora di Pechino) ed e’ entrato con successo nell’orbita prestabilita. (Xin) Agenzia Xinhua Romadailynews.it - Cina: Long March-6 decolla da Centro di lancio satellitare di Taiyuan Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di martedì 22 ottobre 2024), 22 ott – (Xinhua) – Un razzo vettore-6, che trasporta il Tianping-3,daldidi, nella provincia settentrionale cinese dello Shanxi, oggi 22 ottobre 2024. Il satellite e’ stato lanciato alle 8:10 (ora di Pechino) ed e’ entrato con successo nell’orbita prestabilita. (Xin) Agenzia Xinhua

