Bologna, gli angeli del fango in azione: si spala ancora acqua dalle strade (Di martedì 22 ottobre 2024) angeli del fango ancora in azione a Bologna: cittadini e soccorritori spalano acqua e fango dalle strade dopo l’ondata di maltempo del weekend in Emilia-Romagna, che ha provocato anche una vittima. Via Andrea Costa è stata riaperta al traffico. Lapresse.it - Bologna, gli angeli del fango in azione: si spala ancora acqua dalle strade Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di martedì 22 ottobre 2024)delin: cittadini e soccorritorinodopo l’ondata di maltempo del weekend in Emilia-Romagna, che ha provocato anche una vittima. Via Andrea Costa è stata riaperta al traffico.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ondata di maltempo sull’Italia - A Bologna si spala il fango - nel Catanzarese crolla una palazzina - L'ondata di maltempo che ha colpito l'Italia in queste ore ha provocato danni in Emilia Romagna, dove ora si spala il fango e tra Sicilia e Calabria. Mentre i collegamenti tra i comuni siciliani resta difficile, in Calabria è crollata una palazzina disabitata a San Pietro a Maida. Continua a leggere . (Fanpage.it)

Maltempo in Emilia Romagna : a Bologna si spala fango in strada - Bologna si è risvegliata dopo l’ondata di maltempo che la ha travolta nel weekend, contando i danni. Strade danneggiate, acqua e fango ovunque, voragini. I cittadini spalano fango dalle vie principali per aiutare a ripristinare la viabilità. Una vittima accertata a Pianoro. (Lapresse.it)

Bologna travolta da fango e acqua. Le chiamate al 112 : “Aiuto - abbiamo paura” - Tra la sera di sabato 19 e la notte di domenica 20 ottobre, il centralino dei carabinieri è stato tempestato di chiamate. I militari dell’Arma hanno lavorato ininterrottamente per due giorni per prestare soccorso ai bolognesi, riuscendo anche a rassicurare le persone in difficoltà in questi momenti di terrore. (Ilrestodelcarlino.it)