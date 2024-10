‘Beautiful Creatures’: una prima assoluta al teatro Fabbricone di Prato (Di martedì 22 ottobre 2024) Prato – Uno spettacolo in prima assoluta al teatro Fabbricone di Prato. È Beautiful Creatures, Terre di lupi, di lantanidi e ginestre e andrà in scena da martedì 22 a domenica 27 ottobre con doppio turno alle 19.30 e alle 22.15. Si tratta di una produzione teatro Metastasio di Prato in collaborazione con Lacasadargilla con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato e di Publiacqua. Il pubblico di Beautiful Creatures è invitato a un viaggio notturno attraverso un teatro-foresta popolato di fantasticherie, desideri e paure: un congegno visivo e sonoro da macchina barocca del 21esimo secolo che dilata e fa esplodere lo spazio teatrale e i suoi luoghi più segreti. Corrieretoscano.it - ‘Beautiful Creatures’: una prima assoluta al teatro Fabbricone di Prato Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it (Di martedì 22 ottobre 2024)– Uno spettacolo inaldi. È Beautiful Creatures, Terre di lupi, di lantanidi e ginestre e andrà in scena da martedì 22 a domenica 27 ottobre con doppio turno alle 19.30 e alle 22.15. Si tratta di una produzioneMetastasio diin collaborazione con Lacasadargilla con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio die di Publiacqua. Il pubblico di Beautiful Creatures è invitato a un viaggio notturno attraverso un-foresta popolato di fantasticherie, desideri e paure: un congegno visivo e sonoro da macchina barocca del 21esimo secolo che dilata e fa esplodere lo spazio teatrale e i suoi luoghi più segreti.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Hai una stufa a pellet in casa? Cosa devi assolutamente fare prima di accenderla per l’inverno - Con il tempo, queste guarnizioni possono usurarsi e perdere l’aderenza necessaria, causando dispersioni di calore e rendendo la stufa meno efficiente. Una pulizia meticolosa di questi componenti è essenziale per ridurre le emissioni e migliorare la qualità della combustione. È importante ispezionare attentamente le guarnizioni per individuare eventuali segni di logoramento. (Gaeta.it)

“La Confessione” in concorso ad Alice nella Città - prima assoluta a Roma giovedì 17 ottobre all’Auditorium Conciliazione - «“La confessione” è la storia di una relazione che giunge al termine, così totalizzante da impedire di vedere ciò che accade intorno, ignorando persino l’arrivo imminente di una catastrofe. Tra gli ultimi lavori “Moby Dick”, cortometraggio vincitore del nastro il Nastro D’argento, “Ape Regina”, la serie “Briganti” e “La Confessione”. (Romadailynews.it)

Ennery Taramelli - presenterà in anteprima assoluta ai Magazzini Fotografici “Aria di Napoli” - La sua attività di fotografo ha inizio nel 1946 al ritorno dal conflitto bellico che lo segna profondamente decidendo l’allineamento della sua ricerca agli assunti etici ed estetici dei registi del Neorealismo cinematografico. In poche parole, è una Napoli antiretorica, senza chitarre e mandolini». Le fotografie di Donzelli fanno parte di importanti collezioni di molti musei internazionali, tra i ... (Ildenaro.it)