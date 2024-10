Bayern Monaco Kompany | Contro il Barcellona sarà emozionante

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) “Non faccio differenze tra partite e avversari. Ormai per me ogni partita è una partita importante. La differenza è che vivo per ogni partita come questa ogni settimana, proprio come voi giornalisti per questa partitail. Noi vogliamo metterci alla provai migliori club d’Europa.”. Queste le parole di Vincent, allenatore del, in conferenza stampa alla vigilia del matchil. “È Barça. Ogni allenatore ha l’obiettivo di vincere con la sua idea. Ecco perché la gente viene e vuole vedere questa partita. Ecco perché è interessante. Puoi sempre modificare le cose tatticamente, ma alla fine non lo so. Non credo nemmeno per un secondo che Hansi (Flick ndr) si adatterà a noi. Giocheranno proprio come hanno giocato ultimamente, perché vogliono la vittoria, proprio come noi”, ha aggiunto.