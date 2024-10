Calciomercato.it - Adesso è UFFICIALE: nuovo accordo per De Rossi

(Di martedì 22 ottobre 2024)per Daniele De, arriva l’annunciolegato al tecnico di Ostia: ecco la firma E’ stato, finora, l’unico tecnico esonerato in Serie A, Daniele De. Ma il suo nome tiene ancora banco nell’attualità calcistica, per tutte le vicende che hanno riguardato la sua cacciata dalla Roma. E per quelle che potrebbero portare, abbastanza a sorpresa, a un suo ritorno in carica sulla panchina giallorossa. Daniele De(fonte: © LaPresse) – Calciomercato.it Non sono mancate le polemiche per il suo addio, maturato cinque settimane fa, in un ambiente reso esplosivo dalle tensioni in casa Roma e che hanno poi portato anche alle dimissioni della Ceo giallorossa, Lina Souloukou. Ora, a sorpresa, si pensa come detto a un suo ritorno, dato che la squadra, con Juric in panchina, non ha ancora trovato la svolta auspicata dalla dirigenza.