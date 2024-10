Anteprima24.it - Vitulazio, al via la mensa scolastica; il sindaco: “Promessa mantenuta”

Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiÈ iniziato questa mattina il servizio di, con centro di cottura interno. I pasti che verranno somministrati non giungeranno più da cucine esterne e i prodotti utilizzati saranno a chilometro zero. Un obiettivo portato avanti con caparbietà dall’Amministrazione comunale targata Scialdone e che adesso rappresenterà un validissimo servizio per la comunità. “Un impegno assunto e mantenuto – dichiara la fascia tricolore Antonio Scialdone. Noi lavoriamo in maniera seria agli impegni che annunciamo. È importantissimo poter garantire ai nostri ragazzi un pasto che sia caldo e realizzato con prodotti di ottima qualità. Dal 23 Ottobre sarà possibile effettuare la registrazione sul portale e sull’App.