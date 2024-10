Davidemaggio.it - Un Posto al Sole, anticipazioni dal 21 al 25 ottobre 2024: Damiano coinvolto in una sparatoria

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Momenti delicati pera Unal. Il poliziotto si lancia all’inseguimento di Torrente, e tra i camorristi e gli altri poliziotti scoppia un conflitto a fuoco. Cosa accadrà? Maggiori info nelleche seguono. Unalè in onda dal lunedì al venerdì alle 20:50 su Rai3 e in streaming in diretta e in replica on demand su RaiPlay. Unalda lunedì 21 a venerdì 25Lunedì 21: Rosa in pena per Manuel Rosa è sempre più in pena per l’atteggiamento scontroso e disubbidiente di Manuel, Viola sembra quasi presagire chestia rischiando la vita con una pericolosa operazione di polizia volta a catturare il boss Torrente. Mariella realizza, grazie a Silvia, che Lello Troncone è un poco di buono che in passato ha cercato di spremere Otello e si preoccupa per Bice che continua a flirtare con lui.