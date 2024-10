Totti e quella pazza idea del ritorno in campo | Mai dire mai In due mesi sarei pronto

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Roma, 21 ottobre 2024 – A volte ritornano? Il dubbio c’è, soprattutto se è iltto interessato ad insinuarlo: l’ex capitano giallorosso Francesco48 anni, l’ha messa lì, con poche parole e su due piedi: “Nella vita maimai” – ha dichiarato a margine di un evento organizzato da Betsson presso lo Sportitalia Village. Una? Forse, sì. Ma non sarebbe un bello spettacolo vederlo di nuovo rimettersi gli scarpini? D’altronde in tornei, partite ed eventi a cui ha preso parte, l’ex numero 10 non ha esitato a mostrare ancora la sua “classe”,non si perde, ed è proprioche potrebbe continuare a stupire: “Ci sono già stati due giocatori in passato che erano tornati a giocare dopo alcuni anni, poi dipende dove. Per giocare in Serie A devo allenarmi bene bene.