Tentato furto al Mof di Fondi, forzata la porta di uno stand (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ha raggiunto il Mercato ortofrutticolo di Fondi in bici e ha forzato la porta di uno degli stand, con il chiaro intento di compiere un furto. Ma è stato bloccato e messo in fuga. Nella serata di sabato 19 ottobre uno degli addetti alla vigilanza del Centro agroalimentare all'ingrosso ha notato un

Tentativo di furto al Mof : carabinieri di Fondi in azione per risolvere il caso - Elementi raccolti dalla scena del crimine Durante l’ispezione effettuata dai carabinieri, è stato rinvenuto un piccone privo di manico, abbandonato sul pavimento in prossimità dello stand danneggiato. Questo reperto è stato immediatamente posto sotto sequestro, in quanto considerato un elemento potenzialmente utile per le indagini. (Gaeta.it)

