Tentativo di furto al Mof: carabinieri di Fondi in azione per risolvere il caso

Nella serata di sabato, un evento di cronaca ha scosso il Mof, il Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso di Fondi. Grazie alla segnalazione degli addetti alla vigilanza interna, i carabinieri sono intervenuti in seguito alla scoperta di un uomo che stava cercando di nascondersi all'interno della struttura. Questo intervento ha messo in evidenza una potenziale tentata effrazione, attivando un'operazione di controllo più dettagliata nella zona.

L'intervento dei carabinieri

A seguito di un giro di ispezione regolare, il personale di vigilanza del Mof ha notato un comportamento sospetto: un uomo in cerca di riparo dietro a un muletto. Non appena il soggetto ha notato la presenza degli addetti alla sicurezza, ha reagito fuggendo a bordo della sua bicicletta elettrica.

