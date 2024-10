Tempesta d’Amore Anticipazioni Trama Puntate dal 28 Ottobre al 1 Novembre 2024: Yvonne e l’Intrigo contro Erik! (Di lunedì 21 ottobre 2024) Tempesta d’Amore Anticipazioni Trama Puntate da lunedì 28 Ottobre a venerdì 1 Novembre 2024: Yvonne ed Erik in lotta per lo stesso ruolo Tempesta d’Amore Anticipazioni: Markus pronto a confessare l’Intrigo di Alexandra! Günther esorta Vanessa e Carolin a sposarsi! Tensioni durante il compleanno di Eleni! Valentina trova un orecchino di Greta nella stanza di Noah! Erik e Yvonne, rivali sul lavoro! Sturm der Liebe torna con appuntamenti pronti ad incollarci alla tivù! Le Anticipazioni Tempesta d’Amore, sulla Trama delle Puntate in onda da lunedì 28 Ottobre a venerdì 1 Novembre 2024, garantiscono emozioni e colpi di scena davvero forti! Ancora una volta, gli spoiler svelano che l’amore tra Leander ed Eleni sarà messo a durissima prova! La ragazza si convincerà che il suo amato si senta per davvero responsabile della morte di Vroni. Uominiedonnenews.it - Tempesta d’Amore Anticipazioni Trama Puntate dal 28 Ottobre al 1 Novembre 2024: Yvonne e l’Intrigo contro Erik! Leggi tutta la notizia su Uominiedonnenews.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)da lunedì 28a venerdì 1edin lotta per lo stesso ruolo: Markus pronto a confessaredi Alexandra! Günther esorta Vanessa e Carolin a sposarsi! Tensioni durante il compleanno di Eleni! Valentina trova un orecchino di Greta nella stanza di Noah!e Yvonne, rivali sul lavoro! Sturm der Liebe torna con appuntamenti pronti ad incollarci alla tivù! Le, sulladellein onda da lunedì 28a venerdì 1, garantiscono emozioni e colpi di scena davvero forti! Ancora una volta, gli spoiler svelano che l’amore tra Leander ed Eleni sarà messo a durissima prova! La ragazza si convincerà che il suo amato si senta per davvero responsabile della morte di Vroni.

