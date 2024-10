Sequestro di crediti falsi per bonus facciata: indaga la Guardia di Finanza a Busto Arsizio (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un caso di presunta frode ha colpito una società di analisi informatica con sede a Busto Arsizio, in provincia di Varese. I militari della Guardia di Finanza del Comando provinciale di Varese hanno eseguito un provvedimento di Sequestro di 500mila euro, frutto di crediti inesistenti legati al bonus facciata. L’operazione ha messo in luce un meccanismo di inganno che ruota attorno all’emissione di una fattura falsa per lavori mai svolti su un immobile inesistente. La scoperta della frode e le indagini della Guardia di Finanza L’indagine è partita da accertamenti svolti dai militari della Guardia di Finanza, che hanno esaminato i documenti fiscali e le pratiche aziendali della società incriminata. Gaeta.it - Sequestro di crediti falsi per bonus facciata: indaga la Guardia di Finanza a Busto Arsizio Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un caso di presunta frode ha colpito una società di analisi informatica con sede a, in provincia di Varese. I militari delladidel Comando provinciale di Varese hanno eseguito un provvedimento didi 500mila euro, frutto diinesistenti legati al. L’operazione ha messo in luce un meccanismo di inganno che ruota attorno all’emissione di una fattura falsa per lavori mai svolti su un immobile inesistente. La scoperta della frode e le indagini delladiL’indagine è partita da accertamenti svolti dai militari delladi, che hanno esaminato i documenti fiscali e le pratiche aziendali della società incriminata.

