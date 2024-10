Gaeta.it - Roma si prepara a celebrare il Pinot Nero: eventi e degustazioni il 27 e 28 ottobre

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il prossimo weekend,sarà al centro della scena enologica italiana con l’evento “L’Italia del“, un’iniziativa dedicata all’esplorazione delle diverse sfumature di uno dei vitigni più nobili al mondo. Questo evento porterà gli appassionati e i professionisti del settore a conoscere le peculiarità delitaliano, presentando oltre 40 produttori da diverse regioni del Paese. La storica varietà si svelerà in due giorni dedicati al vino e alla sua profonda connessione con i territori italiani. La varietà diin Italia Ilè da sempre considerato un vitigno di grande prestigio, noto per la sua complessità e delicatezza. Una storia che si intreccia nei vari territori vitivinicoli italiani, ilsi adatta a diversi climi e terreni, trasformandosi in espressioni uniche di ciascuna regione.