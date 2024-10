Raid di Israele contro le banche di Hezbollah. La risposta del gruppo finanziario: “Occhio per occhio, dente per dente” (Di lunedì 21 ottobre 2024) Roma, 21 ottobre 2024 – Attacchi aerei israeliani hanno colpito le filiali della banca al-Quard al-Hassan, accusata di finanziare Hezbollah, nella tarda serata ieri e nelle prime ore di stamattina, nel tentativo di ridurre la capacità del Partito di Dio di finanziare le operazioni militari. L'associazione al-Qard al-Hassan, braccio finanziario di Hezbollah, ha affermato in una dichiarazione di aver adottato “tutte le procedure necessarie dall'inizio della guerra per salvaguardare i depositi e gli oggetti di valore e può confermare che sono al sicuro”. Lo riporta Al Jazeera sottolineando che la dichiarazione è stata rilasciata dopo che l'esercito israeliano ha preso di mira le filiali del gruppo finanziario in tutto il Libano. “occhio per occhio, dente per dente”, conclude la dichiarazione. Quotidiano.net - Raid di Israele contro le banche di Hezbollah. La risposta del gruppo finanziario: “Occhio per occhio, dente per dente” Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 21 ottobre 2024) Roma, 21 ottobre 2024 – Attacchi aerei israeliani hanno colpito le filiali della banca al-Quard al-Hassan, accusata di finanziare, nella tarda serata ieri e nelle prime ore di stamattina, nel tentativo di ridurre la capacità del Partito di Dio di finanziare le operazioni militari. L'associazione al-Qard al-Hassan, bracciodi, ha affermato in una dichiarazione di aver adottato “tutte le procedure necessarie dall'inizio della guerra per salvaguardare i depositi e gli oggetti di valore e può confermare che sono al sicuro”. Lo riporta Al Jazeera sottolineando che la dichiarazione è stata rilasciata dopo che l'esercito israeliano ha preso di mira le filiali delin tutto il Libano. “perper”, conclude la dichiarazione.

