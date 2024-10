Raggiunge la casa famiglia dove moglie e figli erano stati sistemati: divieto di avvicinamento per operaio (Di lunedì 21 ottobre 2024) divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, con modalità di controllo del braccialetto elettronico. È a questa misura cautelare che un operaio trentottenne, residente in provincia di Agrigento, è stato sottoposto dal gip del tribunale di Sciacca su richiesta della locale Agrigentonotizie.it - Raggiunge la casa famiglia dove moglie e figli erano stati sistemati: divieto di avvicinamento per operaio Leggi tutta la notizia su Agrigentonotizie.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)diai luoghi frequentati dalla persona offesa, con modalità di controllo del braccialetto elettronico. È a questa misura cautelare che untrentottenne, residente in provincia di Agrigento, è stato sottoposto dal gip del tribunale di Sciacca su richiesta della locale

