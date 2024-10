Omicidio Giulia Tramontano, la perizia psichiatrica smaschera Impagnatiello: “Ha ucciso con freddezza” (Di lunedì 21 ottobre 2024) La perizia psichiatrica effettuata su Alessandro Impagnatiello non lascia spazio a dubbi. Il 31enne, accusato dell’Omicidio di Giulia Tramontano, ha agito con una “rabbia fredda”, come evidenziato dagli psichiatri Pietro Ciliberti e Gabriele Rocca durante l’udienza presso la Corte d’Assise di Milano. La perizia ha stabilito che Impagnatiello era pienamente in grado di intendere e volere la sera del 27 maggio 2023, quando ha inflitto 37 coltellate alla compagna, incinta al settimo mese, nella loro abitazione di via Novella a Senago. Leggi anche: Giulia Tramontano, parla l’amante di lui: l’amicizia tra le due ragazze, i messaggi disperati: “Salvati appena puoi” Gli esperti hanno spiegato che la violenza di Impagnatiello è stata caratterizzata da una “dimensione rabbiosa” connotata da freddezza, scatenata dalla scoperta del suo tradimento. Thesocialpost.it - Omicidio Giulia Tramontano, la perizia psichiatrica smaschera Impagnatiello: “Ha ucciso con freddezza” Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Laeffettuata su Alessandronon lascia spazio a dubbi. Il 31enne, accusato dell’di, ha agito con una “rabbia fredda”, come evidenziato dagli psichiatri Pietro Ciliberti e Gabriele Rocca durante l’udienza presso la Corte d’Assise di Milano. Laha stabilito cheera pienamente in grado di intendere e volere la sera del 27 maggio 2023, quando ha inflitto 37 coltellate alla compagna, incinta al settimo mese, nella loro abitazione di via Novella a Senago. Leggi anche:, parla l’amante di lui: l’amicizia tra le due ragazze, i messaggi disperati: “Salvati appena puoi” Gli esperti hanno spiegato che la violenza diè stata caratterizzata da una “dimensione rabbiosa” connotata da, scatenata dalla scoperta del suo tradimento.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Omicidio Giulia Tramontano - Impagnatiello “smascherato” al processo : “Ha ucciso con rabbia fredda - nessun senso di colpa” - Giovanni Cacciapuoti, avvocato della famiglia Tramontano: “Alessandro Impagnatiello era capace di intendere e di volere, è sempre stato lucido, ha connotazioni caratteriali ma non sono tali da avere una influenza nell'ambito di un procedimento penale” In data odierna, lunedì 21 ottobre, è ini . (Ilgiornaleditalia.it)

Omicidio Giulia Tramontano : la perizia psichiatrica di Impagnatiello rivela mancanza di rimorso - Questo fattore solleva interrogativi non solo sulla psiche di Impagnatiello, ma anche sulle dinamiche che hanno potuto portarlo a commettere un atto così estremo. Questa frase, aggravata dalla sua apparente mancanza di empatia, ha colpito i periti, che hanno descritto un contesto in cui l’imputato dimostra di aver affrontato “shock” personali, come le gravidanze di Giulia e della sua partner ... (Gaeta.it)

Giulia Tramontano - Alessandro Impagnatiello in aula : «Ha tratti narcisisti e psicopatici - ma non è disturbato. Ha ucciso sapendo cosa faceva» - «Il mondo già non è un posto giusto all'altezza di queste due vite. In tutto questo orrore però ora è tempo che sia fatta giustizia e la giustizia in questi casi... (Leggo.it)