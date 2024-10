Nick Cave in concerto al Forum di Assago: un’esperienza musicale unica e catartica (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La recente esibizione di Nick Cave al Forum di Assago ha attratto l’attenzione di migliaia di fan, diventando un evento memorabile nella scena musicale italiana. Lo spettacolo, che si è svolto ieri sera, ha rappresentato l’unica data italiana del tour europeo legato all’ultimo album “Wild God”. Con una performance lunga due ore e mezza, Cave ha saputo incantare il pubblico con la sua presenza scenica e la potenza emotiva delle sue canzoni, rendendo l’intero concerto un rito collettivo di celebrazione della musica. La preparazione e l’atmosfera del concerto L’evento ha richiamato molti appassionati, con il Forum di Assago sold-out da mesi. Fin dal primo momento, l’atmosfera era carica di emozione e attesa. Nick Cave, vestito con il suo tipico abito nero, camicia bianca e cravatta, è salito sul palco insieme ai Bad Seeds, la sua storica band. Gaeta.it - Nick Cave in concerto al Forum di Assago: un’esperienza musicale unica e catartica Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La recente esibizione dialdiha attratto l’attenzione di migliaia di fan, diventando un evento memorabile nella scenaitaliana. Lo spettacolo, che si è svolto ieri sera, ha rappresentato l’data italiana del tour europeo legato all’ultimo album “Wild God”. Con una performance lunga due ore e mezza,ha saputo incantare il pubblico con la sua presenza scenica e la potenza emotiva delle sue canzoni, rendendo l’interoun rito collettivo di celebrazione della musica. La preparazione e l’atmosfera delL’evento ha richiamato molti appassionati, con ildisold-out da mesi. Fin dal primo momento, l’atmosfera era carica di emozione e attesa., vestito con il suo tipico abito nero, camicia bianca e cravatta, è salito sul palco insieme ai Bad Seeds, la sua storica band.

Il 2 - 3 e 4 dicembre al cinema Mutiny in Heaven | The Birthday Party. Nick Cave – La prima fila non è per i fragili È l'atteso docu-film che racconta l'ascesa e l'implosione di uno dei gruppi post-punk più selvaggi di sempre MUTINY IN HEAVEN | THE BIRTHDAY PARTY.

Pregando un Dio selvaggio : il mistico Nick Cave Sì, il suo percorso artistico – da Boatman's Call in poi e fino a proprio Wild God – è netto. È possibile così alla fine trovare una pacificazione, superando anche dolori disumani, e tornare a vivere. Nel 2016 quando il suo Arthur era morto da nemmeno un anno, cantava quasi declamando questi versi: "All things we love we love we love, we lose".

Nick Cave : quali canzoni suonerà a Milano Siamo davvero entusiasti di questo: il disco sembra fatto apposta per il palcoscenico". Qui di seguito, i brani della scaletta dello show di Coopenhagen del 5 ottobre Frogs Wild God Song of the lake O Childrean Jubilee Street From Her to eternity Long dark night Cinnamon Horses Tupelo Conversion Bright horses Joy Carnage Final Rescue Attempt Red right hand Mercy seat White