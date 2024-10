Lapresse.it - Milano: a Rozzano i funerali di Manuel Mastrapasqua, ucciso per un paio di cuffie

(Di lunedì 21 ottobre 2024)dà l’ultimo saluto a, il 31ennenella notte tra il 10 e l’11 ottobre a coltellate nel paese dell’hinterland milanese. Si svolgono alla Chiesa evangelica Veritas idel giovane, per il cui delitto è stato arrestato il 19enne Daniele Rezza, che avrebbe confessato di averper undi. “Conoscevo, aveva frequentato la nostra Chiesa.era speciale, mi ricordo le nostre tante conversazioni. Parlavamo del lavoro e, anche se le cose non andavano bene come avrebbe voluto, era sempre positivo, aveva un sorriso sul volto che diceva molto di lui come persona e anche del modo in cui abbracciava la vita. Era introverso però molto profondo. Ci mancherà”, ha detto il pastore Keith Jones, prima della cerimonia. Con i familiari di“ho parlato e soprattutto pregato.