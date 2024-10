Matera: Pd, 'dopo dimissioni sindaco, c.sinistra verifichi condizioni cambiamento' (Di lunedì 21 ottobre 2024) Roma, 21 ott. (Adnkronos) - "La maggioranza che guida l'amministrazione comunale di Matera sta attraversando, non da oggi, una perdurante fase di difficoltà, al proprio interno e nel rapporto con la città, che ha portato il sindaco Bennardi a prendere atto dell'impossibilità ad andare avanti. Il Pd, forza di opposizione in Consiglio comunale, ha svolto in questi anni il proprio compito di opposizione ferma ma costruttiva, nell'interesse di Matera, chiedendo in più occasioni una svolta nella guida del comune, interesse dei cittadini". Cosi Igor Taruffi, responsabile Organizzazione nella segreteria nazionale del Pd. "La decisione del sindaco di sancire formalmente una crisi che era da tempo nelle cose, apre alla possibilità di questa svolta. Liberoquotidiano.it - Matera: Pd, 'dopo dimissioni sindaco, c.sinistra verifichi condizioni cambiamento' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Roma, 21 ott. (Adnkronos) - "La maggioranza che guida l'amministrazione comunale dista attraversando, non da oggi, una perdurante fase di difficoltà, al proprio interno e nel rapporto con la città, che ha portato ilBennardi a prendere atto dell'impossibilità ad andare avanti. Il Pd, forza di opposizione in Consiglio comunale, ha svolto in questi anni il proprio compito di opposizione ferma ma costruttiva, nell'interesse di, chiedendo in più occasioni una svolta nella guida del comune, interesse dei cittadini". Cosi Igor Taruffi, responsabile Organizzazione nella segreteria nazionale del Pd. "La decisione deldi sancire formalmente una crisi che era da tempo nelle cose, apre alla possibilità di questa svolta.

