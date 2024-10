Ilfattoquotidiano.it - Mario & Luigi: Fraternauti alla carica, la nostra prova in anteprima

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Alcuni giorni fa abbiamo avuto modo dire inun assaggio di “”, il nuovo gioco di Nintendo che va ad ampliare la saga di RPG “” uscita negli anni su GameBoy Advance prima e 3DS dopo. Catapultati sul mondo di Elettria, suddiviso in tante isolette scollegate, i due fratelli partiranno per un’avventura sui “mari” con l’obiettivo di ricollegare le isole ed i gli abitanti, scoprendo il mistero dietro la frantumazione. Hub centrale dell’avventura è l’Isola Solcamari, una particolare isola/nave capace di navigare tra le correnti dell’oceano, da cui si ci potrà catapultare sulle varie isole che compongono Elettria, dove di volta in volta ci saranno nuovi enigmi da risolvere e nuovi nemici da affrontare.